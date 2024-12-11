遠藤憲一が主演するドラマ「民王R」（テレビ朝日系）の最終話が、10日に放送された。（※以下、ネタバレあり）本作は、2015年に遠藤憲一・菅田将暉のW主演で放送された痛快政治エンターテインメント「民王」の続編で、総理大臣・武藤泰山（遠藤）が全国民を対象にさまざまなキャラと入れ替わってしまう痛快政治エンターテインメント。原作は『半沢直樹』シリーズなどを手がけた池井戸潤氏の同名小説。民政党のドン・二木正一