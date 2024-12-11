対局開始から２時間ほどで激流の局面を迎え、藤井聡太竜王はステーキで栄養補給……。佐々木勇気八段が藤井竜王に挑戦する将棋の第３７期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第６局は１１日、対局初日の昼食休憩を迎えた。鹿児島県指宿市の指宿白水館で行われている一戦。藤井竜王の勝負めしは鹿児島黒牛膳だった。ステーキに小鉢やスープ、ご飯がついたセットメニューだ。対局前日も旺盛な食