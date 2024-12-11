東映ビデオは、全国テレビ朝日系で放送中の『仮面ライダーガヴ』を収録したBlu-ray COLLECTIONを2025年4月9日より4ヶ月毎に発売する。また、DVDも2025年1月8日より毎月発売する。「仮面ライダーガヴ Blu-ray COLLECTION 1」2025年4月9日発売「仮面ライダーガヴBlu-ray COLLECTION 1 限定予約版」(27,500円)は、DISC1:第1話〜第8話、DISC2:第9話〜第16話の全16話を収録。初回特典として、ライナーノート(12P)が付属。初回特典は限定