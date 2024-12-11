将棋の竜王戦7番勝負の第6局が11日午前に指宿市で始まり藤井 聡太 竜王が4連覇するか注目が集まります。指宿白水館で行われている竜王戦の第6局が11日午前9時から始まりました。藤井 聡太 竜王が佐々木 勇気 八段を迎えます。対戦成績は藤井 竜王が3勝2敗で防衛に王手をかけています。藤井竜王が勝てば、4連覇。佐々木 八段が勝てば3勝3敗でタイとなって勝負の行方は第7局に持ち越されます。先手は佐々木 八段。藤井竜王は、いつ