通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.98-1.51円コールオーバー ユーロ円1.38-1.87円コールオーバー ポンド円1.41-2.27円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格