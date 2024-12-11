■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (285A) キオクシア 東証プライム (4583) カイオム 東証グロース (3913) ＧｒｅｅｎＢ 東証グロース (2432) ディーエヌエ 東証プライム (5759) 日本電解 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (1802) 大林組 東証プライム (7163) 住信ＳＢＩ銀 東証スタン