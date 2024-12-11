SmallRig Japan株式会社は、動画向け三脚「ヘビーデューティー三脚AD-01S」を12月4日（水）に発売した。価格は2万9,890円。 チルト・パン動作に対応する動画向け雲台を搭載した三脚。4kgまでのカウンターバランス機能も備える。雲台の耐荷重は6㎏。DJI RおよびManfrotto規格のクイックリリースプレートと互換性をもつ。 脚部のロック機構にはレバー式を採用。ワンアクシ