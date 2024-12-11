◆第７６回朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月１５日、京都・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１１日、栗東トレセン２戦２勝のトータルクラリティ（牡２歳、栗東・池添学厩舎、父バゴ）ＣＷコースを単走で追い切った。馬場の外目を気分良さそうに駆け抜け、馬なりのまま６ハロン８５秒４―１１秒６を計測した。ソフトな調整だが、馬の気合いは十分に乗っている。池添調教師は「先週、先々週と長めからやっていますからね。体にハリが