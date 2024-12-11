高校3年生の秋篠宮家の長男悠仁さまが、筑波大生命環境学群の生物学類に推薦入試で合格した。11日、関係者への取材でわかった。キャンパスは茨城県つくば市にあり、来年4月に入学予定。【写真】悠仁さま18歳悠仁さまは、11月28、29日に実施された同大の推薦入試を受験。現在通っている筑波大付属高校（東京都）の推薦に基づく書類審査や小論文試験、個人面接を経て、12月11日に合格発表があった。悠仁さまは幼い頃から自然や