韓国女子ツアーで1年半の出場停止明けながら個人三冠を達成したユン・イナ（21）が、2025年シーズンの米国女子ツアー参戦を決めた。【写真】韓国女子ゴルファー、スイムウェア姿の寝そべりSHOTユン・イナは12月11日（日本時間）、米アラバマ州モービルのマグノリア・グローブ・ゴルフ・コースで行われた米国女子ツアーのQシリーズ（最終予選会）最終第5ラウンドで3バーディ・2ボギーの1アンダーとし、「71」を記録した。これで通算