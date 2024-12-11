全世界で3億本以上もの売り上げを記録し、世界で最も売れたコンピューターゲームとして広く親しまれている『Minecraft』。ブロックで出来た広大な世界を舞台に冒険や自由な表現を楽しめる同作は、サンドボックスゲームの代表格として知られ、今やゲーム界隈にその名を知らない人はいないと言えるだろう。ニコニコ動画をはじめとする動画投稿サイトでも『Minecraft』が正式リリース以前から、冒険や創作、『Minecraft』を通し