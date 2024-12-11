将棋界最高峰のタイトル戦「竜王戦」七番勝負の第6局がきょうから鹿児島県指宿市で始まり、藤井聡太七冠に佐々木勇気八段が挑んでいます。ここまで3勝2敗で王手をかける藤井七冠が4連覇を果たすのか、それとも佐々木八段が3勝3敗の五分に戻すのか？勝敗はあす、決まる見通しです。