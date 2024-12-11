米女子ゴルフツアーの来季出場資格を争う「最終予選会」最終日（１０日＝日本時間１１日、アラバマ州モービルのマグノリアグローブ＝パー７２）、悪天候のため順延された最終ラウンドで馬場咲希（１９＝サントリー）は７０で回り、通算６アンダーで２４位となり来季の出場資格を獲得した。２０２２年「全米女子アマ」を制し、米下部ツアーに参戦する馬場は最終１８番パー４で約８メートルのバーディーパットをねじ込み、ギリギ