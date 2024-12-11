ジャラリ前首相（左端）とＨＴＳのジャウラニ代表（右から２番目）らと会談するムハンマド・バシル氏（右端）＝９日、ダマスカス/Military Operation Command（ＣＮＮ）アサド政権が倒れた中東シリアで１０日、反体制派を主導する過激派組織「シャーム解放委員会（ＨＴＳ）」系の指導者であるムハンマド・バシル氏が暫定首相に任命された。バシル氏が同日、テレビ演説を通じて発表した。今後３カ月間にわたり、新政府への移行を監