上海浦東新区の船舶輸出、１〜１０月は８４・８％増船舶が行き交う上海市の黄浦江。（上海＝新華社記者/呉宇）【新華社上海12月11日】中国上海税関はこのほど、上海市浦東新区の1〜10月の輸出額が8218億4千万元（1元＝約21円）となり、うち船舶輸出が84.8％増の376億3千万元だったと発表した。