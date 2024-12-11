星田つまみ(@hoshi.da)さんは朝方に病院へ着いてから痛みに耐え続け、夕方になりました。「まだ生まれないの…？」そうつぶやくと、元看護師の母の表情が一変し「ナースコール！」と叫びます…。『産声を聞かせて』第6話をごらんください。 ©hoshi.da ©hoshi.da ©hoshi.da ©hoshi.da ©hoshi.da 星田つまみさんのお母さんは元看護師でした。