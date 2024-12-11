各地の優れた伝統工芸品を一堂に展示する「日本の伝統展」が、岡山市北区の岡山高島屋で始まりました。 【写真を見る】「この道ひとすじ日本の伝統展」石川県の輪島塗や屋久島の樹齢1000年以上の杉などを用いた工芸品など1000点以上【岡山】 江戸時代に技術が確立された石川県の輪島塗に、屋久島に自生する樹齢1000年以上の杉、屋久杉を用いた工芸品など。会場には、北は山形、南は鹿児島までの16都府県から、1000点以上の伝統工