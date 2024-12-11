今夜18時30分より放送される『2024FNS歌謡祭』第2夜（フジテレビ系）のタイムテーブルが発表された。【写真】『2024FNS歌謡祭』第2夜出演者フォトギャラリー相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）司会で贈る『2024FNS歌謡祭』。第2夜には香取慎吾が9年ぶりに『FNS歌謡祭』生放送のスタジオに登場し、主演ドラマの主題歌「Circus Funk（feat. Chevon）」をテレビ初披露するほか、TERU（GLAY）、松本孝弘（B’z）、幾