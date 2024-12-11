米ロサンゼルスを拠点に活動していた俳優の野久保直樹（４３）が１０日深夜放送のラジオ日本「Ｍ‐ＴＲＵＳＴＲＡＤＩＯ」に出演し、帰国したことを報告した。お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃんと住宅分譲事業を手がける実業家の松井眞紀氏がパーソナリティーを務める番組で、松井氏と親交のある野久保がゲストで登場。「先月の頭に帰って来て、これからは日本でもう１回いろいろやってこうかなと思います」と語った