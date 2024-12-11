中国の自動車部品輸入額、１０月は前年同月比６・６％減ドイツ・デュイスブルクから陝西省西安市の西安国際港駅に到着した、自動車部品や高精度電子機器などの貨物を満載した「中欧班列」。（資料写真、西安＝新華社記者/張博文）【新華社北京12月11日】中国の自動車業界団体、中国自動車工業協会が10日に発表した10月の自動車部品輸入額は前月比8.1％減、前年同月比6.6％減の22億9千万ドル（1ドル＝約152円）だった。同協会が税