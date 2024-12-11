明日12日(木)以降も寒気の流れ込みが続き、14日(土)から15日(日)は日本海側を中心に大雪に警戒。朝晩を中心に厳しい寒さで、北海道は日中も氷点下の日が多くなりそう。ヒートショック対策のためにも、家の中の温度差が大きくならないようご注意ください。14日〜15日日本海側を中心に大雪明日12日(木)以降も寒気の影響を受けやすく、日本海側では雪や雨の降る日が続くでしょう。日本海の海水温は、大陸に近いエリアほど平年より高