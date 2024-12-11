【ソウル聯合ニュース】２０２１年に活動を終了した韓国の女性グループ、ＧＦＲＩＥＮＤ（ジーフレンド）が１０日、ライブ配信サービス「ＷｅｖｅｒｓｅＬｉｖｅ（ウィバースライブ）」に登場し、「久しぶりにＧＦＲＩＥＮＤとしてごあいさつします。単独コンサートとスペシャルアルバムのリリースを控え、一生懸命練習しています」と報告した。芸能事務所のソースミュージックが１１日、伝えた。メンバーらは「長い間お待たせ