ボスニア・ヘルツェゴビナへの中国人観光客数、１〜１０月は急増モスタル旧市街の古橋の下を通過するモーターボート。（7月24日、ドローンから、モスタル＝新華社記者/殷暁聖）【新華社北京12月11日】ボスニア・ヘルツェゴビナ統計庁はこのほど、今年1〜10月に同国を訪れた中国人観光客数が延べ6万5800人となり、前年同期比53.5％増加したと明らかにした。今年は中国と同国が相互ビザ免除協定に調印して6年目にあたり、ビザ