東京・銀座にある店舗の外壁に工具で穴を開け、腕を入れてショーケース内の高級腕時計を盗んだとして、警視庁捜査3課は11日までに、窃盗と建造物損壊の疑いで、ロシア国籍の住所不詳、自称インテリア内装業コテルニコフ・ロマン容疑者（36）を逮捕した。逮捕容疑は11月17日午前2時半ごろ、東京都中央区銀座6丁目にある買い取り販売店の外壁に工具で穴を2カ所開け、店内にあったロレックスなどの高級腕時計14本（販売価格計約60