１１日前引けの日経平均株価は前日比２５４円７８銭安の３万９１１２円８０銭。前場のプライム市場の売買高概算は７億７１５５万株、売買代金概算は１兆７５９６億円。値上がり銘柄数は６０４、値下がり銘柄数は９６９、変わらずは７０銘柄だった。 日経平均株価は軟調。前日の米株式市場では、ＮＹダウは１５４ドル安と４日続落しナスダック指数も続落した。米１１月消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を前に買いは手控えられ