円全面高、企業物価指数が昨年7月以来の高水準日銀12月利上げ期待やや復活 今朝発表された日本の国内企業物価指数を受けた円買いが続いている。企業物価指数は前年比で+3.7%と3カ月連続で伸びが拡大し、昨年7月以来の高水準となった。企業物価の上昇はインフレ圧力の高まりを示しており、日銀の利上げ観測を高めるものになる。ただ、コメ価格の高騰によって全体が押し上げられたと見られ、12月会合には影響ないとの声も聞かれ