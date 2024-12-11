海外で抹茶の人気が高まり、産地でも品薄になっています。特に京都の「宇治抹茶」は訪日外国人客が次々に買い求め、高額転売される事態も起き、販売制限に踏み切る企業が出始めています。【画像】抹茶狂乱海外からの大量注文「このままでは在庫枯渇する」■「全部の種類15缶」注文も茶屋は困惑宇治抹茶を100％使用したスイーツや飲み物が人気の店「IPPUKU＆MATCHA 日本橋店」には、連日多くの外国人観光客が訪れます。アメ