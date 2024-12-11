中国外交部の毛寧報道官は10日の外交部記者会見で、記者の質問に応じて、中国は引き続き調整役として核保有5カ国が議論することを今後も支持すると述べました。外交部記者会見では、ある記者が「中国はこのほど核保有5カ国メカニズムの調整役として、アラブ首長国連邦のドバイで核保有5カ国の専門家会合を招集した。関連する状況をご説明願えないか」と発言しました。毛報道官はこれを受け、「中国は核保有5カ国メカニズムの調整役