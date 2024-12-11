【モデルプレス＝2024/12/11】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗・曽野舜太が「第33回全日本高等学校女子サッカー選手権」（1月12日午後1時30分〜TBSで決勝生中継）の応援リーダーに就任した。【写真】佐野勇斗、短髪＆上裸の破天荒ステージ◆佐野勇斗＆曽野舜太「全日本高等学校女子サッカー選手権」応援リーダー就任今年度は12月29日に開幕を迎える同大会。今年から全都道府県から代表校（一部都府県では2チーム）が