日経平均株価は200円を超えて値下がりです。11日の東京株式市場は、アメリカ市場の流れを受けて売りが広がりました。また、アメリカの消費者物価指数発表を日本時間の11日夜に控える中、様子見ムードも出ています。11日の東京株式市場の日経平均株価、午前の終値は、10日に比べ、254円78銭安い、3万9112円80銭、TOPIX(東証株価指数)は2734.84でした。