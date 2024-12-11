11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比130円安の3万9190円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値3万9112.8円に対しては77.20円高。出来高は1万5672枚となっている。 TOPIX先物期近は2736.5ポイントと前日比4.5ポイント安、現物終値比1.66ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39190