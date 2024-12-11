タレントの眞鍋かをり（44）が11日、インスタグラムを更新し、9日に亡くなったフリーアナウンサーの小倉智昭さんを追悼した。【動画】フジテレビ「とくダネ！」元キャスターの小倉智昭さん死去関係者が明かす眞鍋は「小倉智昭さんの訃報を聞き しばらく実感がわかなかったのですが、報道を見聞きしたり、小倉さんと親しかった方々とやりとりしているうち ああ、もう会えないのかとなんともいえない寂しさを感じて 小倉さんの『