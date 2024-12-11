東京商工リサーチが11月の「全国企業倒産」を発表。物価高や人手不足などを要因として、緩やかに企業倒産が増えていることが分かった。【こちらも】2024年度上半期の倒産件数、10年ぶりに5000件突破東京商工リサーチ■年間倒産件数1万件超えが視野に入る9日、東京商工リサーチが11月の「全国企業倒産」を発表した。全国企業倒産件数（負債額1,000万円以上）は前年同月比4.21％増の841件となり、3カ月連続で前年同月を上回っ