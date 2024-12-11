将棋の藤井聡太七冠(22)が4連覇をかけた竜王戦第6局が、12月11日、鹿児島県指宿市の旅館で始まりました。竜王戦七番勝負の第6局が11日、指宿市の温泉旅館で始まりました。愛知県瀬戸市出身の藤井七冠は、挑戦者の佐々木勇気八段(30)に3勝2敗で、将棋界最高峰のタイトルの4連覇に王手をかけています。先手は佐々木八段で、ここまでの対局はすべて先手が勝利していることから、今回勝ってフルセットに持ち込みたいところです。