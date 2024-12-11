4年ぶりにパ・リーグを制したソフトバンクが10日（日本時間11日）、優勝旅行先のハワイに到着した。小久保裕紀監督や柳田悠岐ら選手一行は福岡空港からのチャーター便でホノルル入り。優勝旅行は2019年以来5年ぶりで、選手やコーチ、スタッフとその家族ら球団最多の415人が参加しており、定期便にも分乗しての大移動となった。同日夜に宿泊先のホテルでウエルカムパーティーを予定。5泊7日の日程で16日に帰国する。