Kate Abnett[ブリュッセル １０日 ロイター] - 欧州議会の最大会派である中道右派の欧州人民党（ＥＰＰ）は、自動車の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量削減へ向けた欧州連合（ＥＵ）の基本政策を緩和するよう求めている。ロイターが閲覧したＥＰＰの草案文書で明らかになった。ＥＰＰの文書は１１日に公表される予定。ＥＵに対し、需要低迷や中国勢との競争激化、電気自動車（ＥＶ）の販売不振などに苦しんでいる欧州の自動車セクタ