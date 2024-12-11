遠藤憲一と菅田将暉のW主演で、現職総理大臣とおバカな息子の心と身体が入れ替わる大珍事を描き話題を呼んだドラマ『民王』。9年ぶりの続編『民王Ｒ』では、政界引退間近だった武藤泰山（遠藤憲一）が再び内閣総理大臣の座に就くが、今度は国民とランダムに入れ替わる事態に陥る。12月10日（火）に放送された最終回では、これまで旅に出ていた元秘書の貝原茂平（高橋一生）がついに泰山の元に帰還。SNS上では「待ってた！」「めち