LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKIM CHAEWON（キム・チェウォン）が自身のInstagramを更新、日本での近況ショットを公開した。 【写真】渋谷のLE SSERAFIMポップアップストア前でポーズするチェウォン、ウンチェ＆カズハ（9枚目） ■LE SSERAFIMチェウォン、日本を満喫！メンバーと渋谷の街を訪れる LE SSERAFIMは、12月11日にリリースされた日本3rdシングル「CRAZY」のプロモーションのため日本に滞在