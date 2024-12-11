11日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数206、値下がり銘柄数320と、値下がりが優勢だった。 個別ではＧＭＯメディア、イーディーピーが一時ストップ高と値を飛ばした。Ｓｃｈｏｏ、フィスコ、シェアリングテクノロジー、Ｒｅｂａｓｅ、ジーニーなど8銘柄は年初来高値を更新。ＡＲアドバンストテクノロジ、ＢｌｕｅＭｅｍｅ、ジェノバ、ＡＶｉＣ、Ｂｉｒｄｍａｎは値上が