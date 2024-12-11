2024年12月の新作5品まとめ(12月10日発売予定)本記事ではミニストップで12月10日より購入できるおにぎりやパン、スイーツなどの新作情報をご紹介。今週は、クリスマスに向けて、ちょっとリッチなスイーツや、パーティーでの食卓に並べても楽しめそうなメニューなど新商品が多数登場しています。ミニストップ2024年12月の新商品まとめ本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家で