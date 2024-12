2025年に発表されるとみられる「Apple Watch Ultra 3」では、衛星経由のテキスト送信機能が使用可能になる予定だと、経済紙のBloombergが報じました。これにより、Apple Watch Ultra 3は衛星機能を備えた最初の主流のスマートウォッチになるとのことです。Apple (AAPL) Plans Ultra 3 Watch Next Year With Satellite Texting and 5G - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-10/apple-plans-apple-watch-ultr