10日午後6時ごろ、神奈川県松田町の小田急新松田駅で、同駅始発の小田原行き各駅停車（6両）が、ホームにいた70代男性客の指をドアにはさんだまま出発した。約15メートル先で緊急停止したが、男性は転倒し、顔にけがを負った。小田急電鉄によると、男性が挟まれたのは先頭車。運転台やドア上のランプはドアが閉まったことを示していたが、ホームの確認が不十分だったという。新松田駅にホームドアはない。事故の影響で、小田原