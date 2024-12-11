橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「就職って何なん？」（第53回）が11日に放送され、人気若手俳優が調理師役で登場すると、ネット上には「サラッと出てきた」「何かいろいろありそう」「三角関係に発展してほしい」といった反響が寄せられた。【写真】調理師役で登場した人気俳優結（橋本）はなじみの町中華で食事をしている時に、恋人の翔也（佐野勇斗）から何気