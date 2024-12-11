【るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ガイドブック】 2025年2月14日発売予定 価格：1,650円 JTBパブリッシングは書籍「るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ガイドブック」を2025年2月14日に発売する。価格は1,650円。 本書は12月11日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「スーパー・ニンテンドー