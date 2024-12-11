中国農業科学院、新疆の乾燥地帯における施設農業の発展を支援ホータン県の施設農業モデル基地で栽培された水稲。（ウルムチ＝新華社記者/楊林）【新華社ウルムチ12月11日】中国農業科学院はこのほど、新疆ウイグル自治区ホータン地区ホータン市で専門会議を開き、今年3月から実施している重要科学技術プロジェクト「ゴビ（乾燥地帯）施設農業のグリーン（環境配慮型）で効率的な栽培技術研究と実証」の成果と今後の取り組みにつ