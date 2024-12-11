11月、東京・銀座のブランド品買取店で壁に穴が開けられ腕時計が盗まれた事件で、警視庁は出国直前だったロシア人の36歳の男を逮捕しました。【映像】防犯カメラがとらえた犯行（容疑者連行の様子も）11月17日の未明、中央区銀座のブランド品買取店で外壁に穴が開けられ、店内にあった腕時計14本・約600万円相当が盗まれました。警視庁は9日、羽田空港から出国しようとしていたロシア人のコテルニコフ・ロマン容疑者（36）を