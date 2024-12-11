「２０２４プロレス大賞」（東京スポーツ新聞社制定、デイリースポーツなど選定）の選考会が１０日、都内で開かれ、新日本のザック・セイバーＪｒ．（３７）が最優秀選手（ＭＶＰ）賞に選ばれた。外国人のＭＶＰは２００２年のボブ・サップ以来、史上２人目の快挙となった。年間最高試合賞（ベストバウト）は新日本の３・２０アオーレ長岡大会で行われたＮＪＣ決勝、辻陽太（３１）−後藤洋央紀（４５）戦、最優秀タッグ賞は全日