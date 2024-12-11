予算案編成協議に臨む自民、公明、国民民主3党の政調会長ら＝11日午前、国会自民、公明、国民民主3党の幹事長が11日午後、会談する。与党は衆院選での過半数割れを受け、国民民主から2024年度補正予算案への賛成を取り付けたい考えだ。国民民主が求める年収103万円を超えると所得税が生じる「103万円の壁」引き上げについても協議する。一方、立憲民主党は、補正予算案の歳出総額を約13兆9千億円から約12兆5千億円に減額する修正