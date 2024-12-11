【2025年始 あみあみ 美少女スケールフィギュア福箱】 抽選申込期間：12月16日12時～12月22日23時59分 当選結果発表：12月25日12時～ 当選者への指定販売日時：2025年1月1日10時～20時 販売店舗：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 価格：30,000円 大網は、あみあみ秋葉原ラ