経済協力開発機構（OECD）が10日、成人の社会生活スキルをはかる「国際成人力調査」（PIAAC（ピアック））の結果を公表した。【画像】倍率35倍の人気、東洋大の新入試が物議「ルール違反」と文科省日本は全3分野で1〜2位だった。3分野中2分野で1位だった前回に引き続き、世界トップ水準を維持した。PIAACは2011〜12年に初めて行われ、今回が2回目。22〜23年に31カ国・地域の約16万人が参加し、日本は無作為抽出された5165